Polícia cumpre mandado de prisão contra suspeito que invadiu residências

O Setor de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Investigações (NRI) da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão contra um homem, de 43 anos, decretado pela Justiça de Mato Grosso do Sul por uma condenação por furto. A prisão ocorreu, na terça-feira (19), na residência dele, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

O suspeito tem mais de 10 passagens policiais por diversos crimes, como furto, posse irregular de arma de fogo, violência doméstica, embriaguez ao volante, exercício arbitrário das próprias razões, lesão corporal, entre outros. Ele foi identificado após um furto a uma residência, no bairro Jardim Dourados, e preso juntamente com o comparsa do crime.

Continue Lendo...

Os dois já foram condenados por outros crimes e após julgamento de todos os recursos apresentados pela defesa, foi expedido o mandado de prisão. Nesta terça-feira, a justiça expediu o mandado de prisão.

Os agentes da SIG e do NRI foram até a residência dele, no bairro Paranapungá, onde foi preso.Depois encaminhado à Depac, onde passou por exames de corpo de delito e, posteriormente, levado para a carceragem.