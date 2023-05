Conferência elabora Plano Estadual de Saúde para ampliar atendimento SUS

A10ª Conferência Estadual de Saúde de MS, realizada nesta semana em Campo Grande, foi promovida pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS). O evento tem como base de discussão as proposições feitas nas Conferências Municipais de Saúde, a fim de formular diretrizes para elaboração do Plano Estadual de Saúde (2024-2027) e a contínua construção e efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS). Todos os municípios do Estado realizaram as conferências locais, onde definiram suas propostas e indicaram os profissionais para os debates em nível estadual.

De acordo com o representante do Fórum Estadual dos Trabalhadores em Saúde, Ricardo Bueno, mais de 600 servidores presentes na conferência tiveram a oportunidade de aproveitar o espaço democrático para fazer reivindicações, apresentar projetos e mostrar as deficiências e necessidades de seus municípios.“Esse é o momento para você discutir todas as políticas que foram discutidas lá no menor município do Estado, no posto de saúde, na aldeia indígena, você traz tudo pra cá.

É importante para você informar qual o problema do interior, porque aqui na secretaria de saúde estadual eles não conseguem ter essa visão [...] é a hora que o trabalhador tem voz, que o usuário tem voz, hora que realmente a engrenagem toda traz as informações pra dentro de um só local, para se discutir qual política você realmente quer. É importante também pensar na política pro trabalhador, porque é ele quem atende o usuário na ponta”, explica o servidor. A coordenadora estadual do Fórum dos Usuários do SUS, Marcela Fardin, destacou a importância da iniciativa para a população e principalmente para os usuários da saúde pública do Estado. “É necessário levar essas propostas para o nível nacional, porque nós estamos em um estado que tem suas especificidades. Eu sou de Corumbá, da região do pantanal, e a diversidade é imensa. Todos precisam saber o que é ter serviço público de saúde, em todos os recantos. Por isso, aqui nós defendemos o SUS e a criação de políticas públicas do SUS”, afirma a coordenadora.

A Conferência foi finalizada na quinta-feira (25), e houve a sistematização de todas as propostas apresentadas nos debates, segundo a coordenadora do Fórum Estadual dos Gestores e Prestadores de Serviços Públicos em Saúde, Edelma Tiburcio.

“Esse é o objetivo desse encontro, um documento que vai conter as propostas que saíram daqui, e essas propostas estaduais vão nortear o Plano Estadual de Saúde e irão para o âmbito nacional. Tudo isso visando aprimorar o nosso SUS”, explica.