Conferência Municipal da Juventude de Três Lagoas acontece nos dias 19 e 20 de outubro

Acontece nos dias 19 e 20 de outubro a Conferência Municipal da Juventude, oportunidade para que a população três-lagoense, em especial à comunidade jovem, se fazer ser ouvida, trazer as suas demandas, elogios, críticas e sugestões ao conhecimento do Poder Público Municipal, através do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude.

A Conferência Municipal da Juventude será realizada das 7h às 12h, no Crase “Coração de Mãe”, localizado na Avenida Dr. Clodoaldo Garcia, 2355 – Vila Haro.

De acordo com a organização, este é o espaço para se exercer o controle social e debater políticas públicas direcionadas às necessidades deste público. Vale lembrar que, embora seja jovem, conforme o Estatuto da Juventude, aquele que tem entre 15 e 29 anos, a Conferência é aberta a todas as idades.

Além do debate de ações e políticas públicas, a conferência elegerá os seis delegados que representarão Três Lagoas na Conferência Estadual da Juventude, que, por sua vez, elegerá delegados para a etapa nacional.

Sobre a conferência

A Conferência Municipal da Juventude é uma iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude, em parceria com a Secretaria de Governo e Políticas Públicas – SEGOV e a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer – SEJUVEL, visando promover a participação política e representatividade da juventude três-lagoense.

A realização da Conferência é um marco para o Município, sendo a primeira do tipo já realizada, além de dar continuidade à pauta da juventude, com a implementação do Conselho da Juventude, em janeiro de 2023, e realização, pelo Conselho, de palestras alusivas à Semana Estadual da Juventude, no último dia 21, no Plenário da Câmara Municipal.