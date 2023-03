Conferência Municipal de Saúde será nesta sexta-feira e sábado

A 9ª Conferência Municipal de Saúde de Três Lagoas será realizada nesta sexta-feira (31) e sábado (1º), no auditório da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS Campus 2.

O tema da conferência neste ano é : “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”.

Na manhã desta terça-feira (28), Bruna Fernanda Barbosa Queiroz e Jamila Gomes, da Secretaria Municipal de Saúde, participaram no RCN Notícias para falar convidar a população para participar da conferência, que é aberta a todos.

De acordo com as funcionárias da secretaria, esse é o momento dos usuários do SUS apresentarem as sugestões e reclamações em relação ao serviço do Sistema Único de Saúde.

Durante a conferência, serão eleitos os delegados para participarem da Conferência Estadual.