Conferência Municipal de Saúde será realizada na próxima semana

A 9ª Conferência Municipal de Saúde está marcada para acontecer nos próximos dias 31 de março e 1º de abril em Três Lagoas. O evento é promovido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde. Toda a programação será desenvolvida no auditório da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul UFMS Campus ll. A abertura acontece no dia 31, a partir das 19h30.

O tema central será 'Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia Amanhã vai ser outro dia'. A Conferência é voltada para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), trabalhadores da área da saúde, gestor/prestador dos setores público e privado.

Confira a reportagem completa: