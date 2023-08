Conferência Regional Bolsão e Leste de Assistência Social reúne 18 municípios em Três Lagoas

Representantes de 18 cidades sul-mato-grossenses estiveram em Três Lagoas participando da Conferência Regional Bolsão e Leste de Assistência Social.

Restrito aos 103 delegados eleitos nas conferências de cada município, o evento deu continuidade ao tema: “Reconstrução do Suas: o Suas que temos e o Suas que queremos”, sendo agora discutido pelos delegados, cada um apresentando a realidade de suas cidades.

Foram debatidos os principais eixos de trabalho, as melhorias e implementações nos serviços de assistência social, definições de prioridades para a nossa região, leitura e aprovação do regimento interno.

Continue Lendo...

O encontro foi finalizado com a aprovação das propostas e eleição dos delegados para a 14ª Conferência Estadual de Assistência Social.

Realizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, participaram do evento os delegados de: Água Clara, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia. Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Ivinhema, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Taquarussu e Três Lagoas.