Conferência sobre 'Inclusão da Pessoa com Deficiência' discute necessidade de políticas públicas

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoas com Deficiência promove, em Três Lagoas, a 1ª Conferência sobre Inclusão. O evento iniciou na terça (24), no auditório da Aems, e encerra, nesta quarta-feira (25), às 17h.

O objetivo é abordar questões fundamentais relacionadas à inclusão social, acessibilidade, ao empoderamento e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

Durante a cerimônia de abertura do evento, a presidente do Conselho, Sandra Latta, falou sobre o desafio de organizar esta primeira edição da Conferência e da importância de as Pessoas com Deficiência estarem participando deste processo para que indiquem as questões que mais lhe causam dificuldades e desconfortos, para que assim, sejam levadas ao poder público e atitudes sejam tomadas.

Sandra ainda destacou que os problemas de acessibilidade, dentre tantos outros que acometem a pessoa com deficiência, não é algo que acontece em todas as cidades do Brasil e que mudanças devem ser pleiteadas para que todos tenham o seu direito de ir e vir garantido.

Representando os vereadores de Três Lagoas, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou que este é o primeiro passo para que o assunto seja fomentado e que é através desta conferência que as necessidades e anseios deste público serão afunilados para que o poder público possa atender a todos.

Representando o Prefeito Angelo Guerreiro, a secretária Interina de Governo e Políticas Públicas, Silvania Bersani, parabenizou o conselho por ter conseguido tornar a conferência uma realidade e que este é o primeiro momento no município que será possível conversar de forma eficiente sobre este tema tão importante, que poderá embasar e sustentar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

O evento é aberto ao público em geral, incluindo pessoas com deficiência, suas famílias, profissionais da área, acadêmicos, estudantes e representantes de organizações não governamentais. Além disso, buscará estimular a participação de autoridades governamentais, a fim de promover o diálogo entre os setores público e privado, visando a implementação efetiva de políticas inclusivas em todos os níveis.

Essa é uma oportunidade única para promover a conscientização, compartilhar conhecimentos e construir parcerias que possam contribuir para uma sociedade mais inclusiva e equitativa, partindo o princípio que a responsabilidade é de todos em garantir às pessoas com deficiência igualdade de oportunidades e que possam desfrutar plenamente de seus direitos humanos.