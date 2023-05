Confira a agenda de atividades para a campanha "Maio Amarelo"

O mês de maio chegou e com ele as ações para redução de acidentes de trânsito propostas pelo Movimento Maio Amarelo ganham destaque em todo o país. Em Três Lagoas, a prefeitura, por meio da Diretoria de Transporte e Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), realizará diversas atividades de educação no trânsito durante todo o mês.

Neste ano, que se comemora 10 anos do movimento Maio Amarelo, o tema é “No trânsito, escolha a vida”, definido pela Resolução 980/22 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O movimento foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

A coordenadora de Educação no Trânsito, da Diretoria de Transporte e Trânsito, Caroline Feliciano, ressalta a importância da conscientização da população, “contamos com a população para fazer o trânsito de Três Lagoas seguro para todos”, disse.

Além da agenda de atividades, para simbolizar o mês de reflexão no Trânsito o laço da cor amarela estará em diversos pontos e monumentos da cidade.

Confira as ações da agenda municipal:

Dia 04 (quinta-feira)

Palestra CEI Cida Castro

Dia 05 (sexta-feira)

Pintura de faixas de pedestre – S.C.F.V – Crase Coração de Mãe

Participação Patrulha Mirim

Dia 08 (segunda-feira)

Reunião Cetran

Dia 09 (terça-feira)

Blitz participação Patrulha Mirim

Dia 11 (quinta-feira)

Palestra na Petrobras

Dia 12 (sexta-feira)

Palestra MK Química

Dia 13 (sábado)

Stand Informativo Shopping

Dia 17 (quarta-feira)

Feira Central

Dia 18 (quinta-feira)

Ação Graneleiro no Sest Senat

Dias 23 e 24 (terça e quarta-feira)

Palestra Hospital Regional

Dia 25 (quinta-feira)

Palestra com vitimados – Hospital Auxiliadora

Dia 26 (sexta-feira)

Carreata

Dia 31 (quarta-feira)

Reunião Cetran

Nos demais dias a agenda será voltada para atividades voltada para a plataforma virtual da Diretoria Instagram @deptrantl