Confira a lista de designação da 1ª etapa de pré-matrículas da Reme 2023

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC), divulgou nesta sexta-feira (13) a 1ª lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula para ingressar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme), no período de 01/12/2021 a 20/12/2021.

Nesta etapa foram designadas 1.877 crianças sendo: 1.513 crianças – para as creches e 364 novos estudantes para as escolas..

Para consultar a relação, pais ou responsáveis podem acessar o site da Prefeitura, clicando aqui, ou nas Unidades de Ensino e na sede da SEMEC na Central de Matrícula.

Os estudantes designados terão o período de 13 a 17 de janeiro para a efetivação da matrícula. Lembrando que a efetivação da matrícula só se realiza na Unidade com a assinatura do requerimento de matrícula.

Dúvidas

O atendimento a possíveis dúvidas poderá ser realizado diretamente na SEMEC – Central de Matrícula (Rua Alexandre Costa, 130 – Centro) e pelos telefones: (67) 3929-1467 ou (67) 99257-2101. Os pais devem comparecer na Unidade designada com a cópia dos seguintes documentos da criança:

• CPF

• Certidão de Nascimento

• Carteira de vacinação atualizada (para todas as idades)

• Declaração de vacinação atualizada (Emitida nas Unidades de Saúde da Família)

• Comprovante de residência atual

• FOTO 3X4

• Cartão do SUS

• Declaração de transferência (se for o caso)

2ª etapa da pré-matrícula

Desde o dia (09), foi iniciada a 2ª etapa da pré-matrícula tanto para a Educação Infantil quanto para o Ensino Fundamental. Para realizar a pré-matrícula, os interessados devem acessar o site https://www.treslagoas.ms.gov.br/matriculareme2023/ ou presencialmente na Secretaria Municipal de Educação – Central de Matrícula e seguir os passos apresentados.