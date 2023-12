Confira a programação da Feira Central de Três Lagoas neste fim de ano

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt), preparou uma programação especial para os últimos dias de 2023. Durante a semana entre o Natal e o Réveillon, os horários de funcionamento serão ajustados para proporcionar aos frequentadores a oportunidade de celebrar as festividades com produtos frescos e diversas opções gastronômicas.

Neste sábado (23), a Feira Central estará aberta no período da manhã, das 6h às 14h, sendo a última feira que antecede o Natal. No dia 25 de dezembro, a Feira Central não irá funcionar.

A programação retorna à normalidade no dia 27 de dezembro, com a Feira noturna, que funcionará com a praça de hortifruti e a praça de alimentação, acompanhada por um show musical.

No dia 29 de dezembro, a feira será somente na praça de alimentação, com mais um show musical.

A última feira do ano de 2023 será no dia 30 de dezembro, no horário regular das 6h às 14h. Neste dia, os feirantes e visitantes terão a oportunidade de adquirir produtos frescos e desfrutar a última feira deste ano.

Importante ressaltar que, em virtude do Réveillon, não haverá feira no dia 1º de janeiro de 2024. A programação retorna ao normal a partir dessa data.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas