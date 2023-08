Confira a programação da Festa do Folclore desta quinta-feira

A partir das 19h será dada largada desta tradicional festa, no Galpão da NOB, que procura resgatar a cultura popular, trazendo shows regionais e nacionais, além de incentivar o comércio local com a Feira de Artesanato e a Praça de Alimentação que angaria fundos para entidades e associações três-lagoenses.

Nesta quinta (17), acontece a cerimônia de abertura da 33ª edição da Festa do Folclore, com a presença das autoridades municipais, apresentações culturais, shows com cinco artistas locais e o show principal com a dupla Matogrosso & Mathias.

Principal atração da noite, a dupla Matogrosso & Mathias é uma das mais antigas do Brasil, originária de 1966, com sua formação inicial com João Batista Bernardo, o Matogrosso, e Anísio Roberto de Carvalho, o Mathias. Mathias deixou a carreira para cuidar da saúde e atualmente quem compõem a dupla é seu afilhado, o músico Rafael Belchior.

Matogrosso & Mathias é reconhecido por abrir caminho para vários artistas do mesmo gênero de muito sucesso hoje, pois começaram em uma época que o estilo musical sertanejo não era tão famoso. Entre os hits de sua extensa carreira, destacam-se “Pele de Maçã”, “Tentei te Esquecer”, “Idas e Voltas”, “Memórias”, “24 Horas de Amor”, “Frente a Frente”, “Sábado”, “De Igual pra Igual” e “Pedaço de Minha Vida”.

PROGRAMAÇÃO DO DIA

19h – Cerimônia de Abertura e Banda Cristo Redentor

19h30 – Coral de Idosos “Tia Nega”

Coral Municipal Renascer

Orquestra Municipal de Três Lagoas

19h30 – Grupo Parceiros do Ukulele

20h – Anderson E Claudinho

20h30 – Grupo do Mato

21h – Azes do Chamamé

21h30 – Edivan & Gisele

22h30 (Previsão) Matogrosso & Mathias