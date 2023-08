Confira a programação da Festa do Folclore desta sexta-feira

Nesta sexta-feira (18), Raça Negra estreia a segunda noite da 33ª Festa do Folclore. Além dos cantores, mais cinco grupos de pagode e samba vão animar o Galpão NOB.

A 33ª Edição da Festa do Folclore, é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), com apoio das demais pastas da Administração Municipal.

Quando o assunto é pagode, Raça Negra é referência, o grupo da zona leste de São Paulo, formado por Luiz Carlos (voz e violão), Fabinho Cesar (pandeiro e violão), Fernando Monstrinho (tantan) e Fininho (bateria) foi o pioneiro do desenvolvimento da vertente do pagode romântico.

Formado em 1983, alcançou o sucesso quando lançou o primeiro disco em 1991, a partir daí deu início à era do pagode, o samba paulista, que invadiu as rádios populares no início dos anos 90 e virou febre nacional. Entre os maiores sucessos estão: “Cigana”, “Doce Paixão” e “Cheia de Manias”.

PROGRAMAÇÃO DO DIA

DIA 18 (sexta-feira)

19h – Meu Pagode é Massa

19h45 – Grupo Ki-Sorriso

20h30 – Grupo Du’month

21h15 – Projeto Nossa Vibe

22h – Grupo Karaka 22h

23h (previsão) Raça Negra