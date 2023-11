Confira agenda das missas em celebração ao Dia de Finados em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (2), é celebrado o Dia de Finados, data em que exaltamos os nossos entes queridos que já faleceram. Em Três Lagoas, serão realizadas cinco missas nos cemitérios da cidade.

As celebrações iniciam às 6h e finalizam às 16h, no Cemitério Municipal “Campo Santo de Santo Antônio”, Cemitério do Soldado, Cemitério de Arapuá e Memorial Park (Campo Santo Particular).

O Cemitério Municipal funciona em horário estendido das 6h às 18h, até quinta-feira, durante este período é permitido somente aos familiares, visitar, limpar e preparar os túmulos, o prazo para manutenção e reparos foi encerrado.

Confira a programação para quinta-feira:

Campo Santo de Santo Antônio

6h – Paróquia Santa Luzia (celebrante Dom Luiz Gonçalves Knupp e concelebrante Padre Fábio Alves de Oliveira);

9h – Paróquia Santo Antônio (Padre Rogério Fernandes Gomes);

16h – Paróquia São Francisco de Assis (Padre Silvio Roberto da Silva).

Cemitério do Soldado

8h – Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Padre Maurício de Oliveira).

Cemitério do Arapuá

16h – Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Padre Maurício de Oliveira);

Memorial Park (Campo Santo Particular)

8h – Paróquia Santa Rita de Cássia (Padre Edi Pereira Quina).