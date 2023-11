Confira as apresentações do "Festival Mix das Águas" para o fim de semana

A NOB, no centro de Três Lagoas, foi palco de mais um evento cultural promovido pela Prefeitura de Três Lagoas. O Festival Mix das Águas levou música, louvores e orações com bandas locais e show do cantor nacional Eli Soares para o público evangélico que prestigiou o primeiro dia de evento ocorrido nesta quinta-feira (23).

Promovido em parceria com Conselho de Pastores e Líderes de Três Lagoas (CPL/TL) e Igreja Católica, além de apoio do Governo de MS, o evento 100% gratuito celebra a expressões religiosas através da música e continua com ampla programação nesta sexta-feira (24) e no sábado (25), depois nos dias 29 e 30 de novembro e 1º e 2 de dezembro.

A praça de alimentação do evento abre a partir das 19h e terá diversas opções, como: pastelão, batata recheada, panqueca, espeto com acompanhamentos, sovertes e picolés, cachorro quente, salgados, pastel, bolo no pote, mini pizza, engrossado de milho com frango e arroz, lanches, além de bebidas.

Continue Lendo...

Nesta sexta-feira, com início às 19h, a abertura do evento será com o Pastor Roseno e logo após músicas e louvores com:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Banda Mco Church 1/ Pastor Jorge

Louvor Quadrangular Parque São Carlos/ Pastor Geovane

Louvor Advec/ Pastor Cleverson

Oração

Banda Ellos

Ministério Palavra E Fé / Pastor Daniel Souza

Adriely – Ass Deus Ipiranga

Oração

Alvorada Church / Pastor Fabiano Campache

Irmão Nilton – Nazareno

Filhos Do Altíssimo – Assembleia Unidade Plena

Mirian Oliveira E Banda

Banda Quebrando As Correntes – Min.

Louvor Quadrangular Santos Dumont/ Pastor Marcos Rosendo

Para sábado (25), a abertura será com o Pastor Marcos Rosendo, seguido pela Banda Ellos e logo após músicas e louvores com:

Samuel Olimpio – Igreja Pentecostal Casa De Maquir

Viviane Maria – Igreja Pentecostal Casa De Maquir

Rafaela Avila

Iderap3

Louvor Quadrangular Santos Dumont / Pastor Marcos Rosendo

O encerramento no sábado (25), previsto para iniciar 21h30, será o DJ PV (Pedro Victor) produtor musical e compositor. O DJ possui mais de 1 bilhão de plays nas plataformas digitais.

* Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas