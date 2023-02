Confira as novas regras para uso de insufilm que podem gerar multa e pontos na CNH

As películas nos vidros dos veículos proporcionam conforto, privacidade e segurança aos condutores. O Conselho Nacional de Trânsito já havia feito alterações na lei que preconiza o uso correto do insufilm em 2022. Agora a lei mudou novamente e a fiscalização será com mais rigor contra o uso de películas 'piratas' e as películas que estejam com bolhas principalmente, no para-brisa e nos vidros laterais dianteiros que podem comprometer a visão dos motoristas.

Nesse sentido, a orientação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) é que os proprietários de veículos busquem empresas credenciadas e habilitadas. É obrigatório ter a chancela indelével na película que comprove os dados do instalador.

A nova lei do insulfilm definiu em 70% a transparência mínima exigida no para-brisa e vidros laterais dianteiros. Também foi retirada a exigência mínima quanto a película em vidros que não interfiram na área indispensável para a condução do veículo.

Confira a reportagem abaixo: