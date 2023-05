Confira as rodadas dos jogos desse fim de semana do Campeonato Amador e Master 50+

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) dá andamento nas disputas das competições de futebol em Três Lagoas e, neste fim de semana, a bola volta a rolar nos estádios e campos do Município. A entrada é livre e para todas as idades.

No sábado (13), a partir das 14h30, a Taça Cidade Master 50+ inicia a 3ª rodada classificatória com o confronto entre a AABB e o Bragantino EC no Estádio Municipal “Benedito Soares da Mota – Madrugadão”. Na sequência, os Amigos do Tiziu entram em campo contra o AE Despachante Três Lagoas. No Estádio Aden Noroeste, às 15h40, o Vila Alegre joga contra o OT Marrucos/Cavalo Branco.

O Campeonato Varzeano avança para a 5ª rodada no domingo (14) às 7h30, no campo do bairro Jupiá, tendo o MAC e Jardim Primavera FC na primeira disputa. Logo depois, é a vez do Bela Vista e a equipe Sinais e Maravilhas de Deus tentar a vitória.