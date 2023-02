Confira as vagas de cursos gratuitos da Assistência Social de Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) está com inscrições abertas para diversos cursos, entre eles o de auxiliar de sushiman básico em Três Lagoas, destinadas às pessoas assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Município. Podem participar pessoas acima de 16 anos, e para realizar a inscrição basta ir até o CRAS próximo de sua residência.

São disponibilizados cursos de embelezamento e de alimentação, com no máximo 20 pessoas em cada turma, caso seja preenchido todas as vagas, a Secretaria de Assistência Social irá abrir novas turmas.

Confira a reportagem completa: