Confira dicas para salvar plantas de altas temperaturas

Estamos vivenciando um dos períodos mais quente no ano, em Três Lagoas. Com a onda de calor sentimentos na pele os efeitos da estação, com isso precisamos estar devidamente hidratados e protegidos do sol.

Além dos seres humanos, quem também sofre com o calor excessivo são as plantas. O Programa TVC Agora conversou com a planteira, Lyara Moraes, que deu algumas dicas de como salvar as plantas de altas temperaturas.

A Lyara comentou que o calor também pode trazer sofrimento para as plantas. Segunda ela, nesse perído, novos horários devem ser adotados para o banho de sol das verdinhas, e também, manter o cuidado para não exagerar na hora de molhar plantas, para evitar fungos.

Assista a matéria completa abaixo: