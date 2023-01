Confira o regulamento da promoção 'Só anda a pé quem quer'

Promoção "Só anda a pé quem quer"

Para concorrer, os participantes deverão comprar nas empresas parceiras, scanear um QR Code disponível na loja e preencher o cupom virtual. Toda sexta às 12h será feito o sorteio ao vivo pela TVC HD e rádios Band FM e Cultura FM.

Serão R$ 2.000,00 sorteados mensalmente, sendo R$ 500 por semana. Serão sorteadas 6 BICLICLETAS ELÉTRICAS, uma por mês até o final da promoção.

PERGUNTAS FREQUENTES

Como funciona o Qr Code? Aponte a câmera do seu Celular para o QR, em seguida abrira uma página da promoção, preencha seus dados e você estará concorrendo prêmios em dinheiro semanais.

E se eu não tenho leitor de Qr Code? Entre na sua loja de aplicativos e instale um app de sua preferência ou acesse o site descrito no mesmo cartão do QR Code.

Posso participar quantas vezes? Quantas vezes você comprar os produtos e serviços do patrocinador. Verifique as regras de cada empresa participante, pois cada uma tem suas regras.

Como o sorteio é feito? Por meio de um QR Code Exclusivo por loja. O cliente se cadastra com Nome, CPF, E-mail e telefone.

Posso concorrer toda semana com apenas 1 compra? Sim! Uma vez feito o cadastro, você segue participando até o final da campanha. Mas, quanto mais você comprar e se cadastrar mais chance de ganhar, são 6 meses de chances!

Quando e onde serão os sorteios? Às sextas-feiras as 12h no estúdio da TVC HD, no Programa TVC Agora, com retransmissão nas rádios Band FM, Cultura FM e nas nossas redes sociais.

Que dia é feito o Pagamento? Nossa equipe irá entrar em contato com o ganhador(a), que deverá atender nossas ligações e comparecer ao vivo na TVC. A entrega será no Programa TVC Agora sempre às terças-feiras subsequentes ao sorteio.

REGULAMENTO:

Promoção "Só anda a pé quem quer"

1- INFORMAÇÕES GERAIS

1.1- A Promoção “SÓ ANDA A PÉ QUEM QUER” constitui uma iniciativa do Grupo RCN de Comunicação, tendo como realizadora principal a emissora Rádio FM Concórdia C.N.P.J. 15.906.514/0001-65, estabelecida na Rua Eurydice Chagas Cruz, 807, Vila Nova, em Três Lagoas/MS.

2- PARTICIPAÇÃO

2.1- Para participar da Promoção “SÓ ANDA A PÉ QUEM QUER”, os interessados deverão realizar compras nas lojas inscritas na promoção “SÓ ANDA A PÉ QUEM QUER”.

2.2- As Lojas inscritas na promoção “SÓ ANDA A PÉ QUEM QUER” serão identificadas através de citações realizadas pelas empresas pertencentes ao Grupo RCN de Comunicação, além de cartazes afixados no interior do estabelecimento participante da promoção.

2.3- O participante da promoção deverá se inscrever por meio do QR CODE disponibilizado na empresa participante.

2.4- Não terão validade inscrições que não atenderem o preenchimento dos requisitos solicitados neste regulamento ou prestadas as informações básicas da promoção, que impossibilitem a verificação de sua autenticidade.

3- PRÊMIOS E DATA DOS SORTEIOS

3.1- Semanalmente serão sorteados R$ 500,00 (quinhentos reais) que somarão ao final da promoção um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.2 Serão sorteadas 6 bicicletas elétricas nas seguintes datas:

22/12/22 | 26/01/23 | 23/02/23 | 27/04/23 | 23/03/23 | 25/05/23.

3.3- O participante declara estar ciente de que não estão incluídos no prêmio os valores relativos às despesas extras, que não tenham sido expressamente previstas neste regulamento, impostos e quaisquer outros gastos fora do apresentado como prêmio.

4- PERÍODO DA PROMOÇÃO

4.1- A presente promoção será desenvolvida no período 19/12/2022 a 25/05/2023 e será destinada a todas as pessoas físicas, residentes e domiciliados no município de Três Lagoas, MS.

5- CRITÉRIOS

5.1- Para a definição dos sorteados serão realizados sorteios com transmissão ao vivo ao público, na sede do Grupo RCN de Comunicação, sito à Rua Eurydice Chagas Cruz, Nº 807, Vila Nova, Três Lagoas, MS, ou em uma das Lojas inscritas na promoção.

5.2- Os contemplados serão anunciados, ao vivo, no ato de realização dos sorteios, comunicado através de telefonema e terá seu nome divulgado, a partir da data do sorteio, nos veículos de comunicação do Grupo RCN.

5.3- O resultado do sorteio, sob jurisdição da coordenação do Grupo RCN de Comunicação, é soberano, não cabendo reclamações posteriores.

6- ENTREGA DO PRÊMIO

6.1- A entrega ocorrerá nos estúdios da emissora TVC – Canal 13, no horário do telejornal TVC Agora, das 11h30 às 12h30.

6.2- A premiação será entregue em no máximo 30 dias após a divulgação do resultado.

7- DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1- O contemplado autoriza desde já a ceder seu nome, imagem, bem como "som de voz" à empresa promotora, deste sorteio, assim como aos seus patrocinadores e anunciantes, inteira e integralmente gratuita, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data do sorteio, com vistas à divulgação do resultado desta promoção, bem como com relação a quaisquer filmagens, fotografias e gravações, as quais tenham por objetivo o reforço da respectiva mídia publicitária da citada promoção.

7.2- Não poderão participar da presente promoção, ficando expressamente excluídos, os prepostos com função de gestão, sócios ou acionistas e funcionários do Grupo RCN de Comunicação.

7.4 - A simples participação nesta promoção implica total conhecimento e aceitação deste regulamento, que estará disponível para consulta durante o período vigente da referida promoção no site do Grupo RCN de Comunicação www.rcn67.com.br.

7.5 - Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pelo Grupo RCN de Comunicação.

7.6 - Prescrição do direito aos prêmios: 180 dias após a data da divulgação do resultado a premiação ganha e não reclamada reverterá como Renda da União de acordo com o Art. 6º do Decreto 70.951/72.

7.7- Fica estabelecido o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir eventuais conflitos relacionados a esta promoção.

Ao participar da promoção, você aceita de maneira integral e irrestrita a este regulamento.

8 - EMPRESAS PARTICIPANTES

RWR MULTIMARCAS

CASA DE CARNES BECELLI

ELÉTRICA TRÊS

RKM MÁQUINAS

BAZAN BATERIAS

ASC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

NEW ERA

MULTISOLDAS

ÓTICA SANTA TEREZA

INSTITUTO PISTORI

3 IRMÃS SALAGADOS

OTICA ESPECIALIZADA

7 PHARMA

DEPOSITO DE GÁS AVENIDA

MIGA'S MARMITARIA

STOP CAR

FORT FRIOS

PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

POSTO NIKKEY

POSTO PARATI

CAMPOS IMOBILIÁRIA

EMPÓRIO DO SALGADO

GM BEEF

TRILHAS DA AMAZÔNIA

BARIFERROS

PIZZARIA DA MAMA

PRESTSERVICE