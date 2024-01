Confira os editais do Processo Seletivo Unificado com relação definitiva de candidatos e convocações

Nesta terça-feira (9), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), divulgou dois editais importantes relacionados ao Processo Seletivo Unificado (PSU) para contratação por excepcional interesse público da administração municipal.

No primeiro edital, de número 002/2024, foi publicado o resultado definitivo das inscrições deferidas e indeferidas pela Comissão do Processo Seletivo Unificado, instituída pelos decretos nº 670/2023 e 682/2023.

Continue Lendo...

A segunda publicação se refere à convocação dos candidatos, cujas inscrições foram deferidas para participar da etapa de autenticação e entrega de títulos, etapa prevista conforme especificado no item 5 do edital 007/2023. O procedimento ocorrerá entre os dias 11 e 17 deste mês, das 8h às 20h30, na Escola Municipal Professor Ramez Tebet, seguindo a data e horário estipulado para cada candidato, conforme anexo I do edital 003/2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ambos os documentos foram veiculados no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) no dia 9 de janeiro, edição 3502.

Para orientações detalhadas sobre a autenticação e entrega de títulos, assim como informações sobre o agendamento dos candidatos, basta acessar o site oficial da prefeitura, na seção “Diário”. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Semad, localizada na rua Joaquim Tiago da Silva, número 288, bairro Jardim Morumbi, ou pelo telefone (67) 99155-1162.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas