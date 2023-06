Confira os feriados e pontos facultativos em Três Lagoas no 2º semestre de 2023

A Prefeitura de Três Lagoas publicou no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, desta terça-feira (20), o Decreto Nº 553, de 12 de junho de 2023, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas municipais no segundo semestre de 2023. O decreto estabelece que o calendário não se aplica aos setores que, por sua natureza, não possam sofrer redução de funcionamento.

Confira as datas abaixo:

07 de setembro, quinta-feira, Independência do Brasil (feriado nacional);

08 de setembro, sexta-feira, Independência do Brasil (ponto facultativo);

11 de outubro, quarta-feira, Criação do Estado de MS (feriado estadual);

12 de outubro, quinta-feira, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

13 de outubro, sexta-feira, Nossa Senhora Aparecida (ponto facultativo);

02 de novembro, quinta-feira, Finados (feriado nacional);

03 de novembro, sexta-feira, Finados (ponto facultativo);

15 de novembro, quarta-feira, Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro, sábado, Natal (feriado nacional).

Além disso, ficam suspensas as atividades administrativas da Prefeitura de Três Lagoas, no período compreendido entre os dias 23 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024.