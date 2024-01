Conheça o projeto que plantará 1.000 árvores em Três Lagoas neste ano

Um total de 1.000 árvores será plantado em um novo projeto realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, Promotoria de Meio Ambiente e Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de MS (Idseams). O ato de lançamento foi na manhã desta sexta-feira (5), na Circular da Lagoa Maior.

Com o objetivo de aumentar ainda mais o número de árvores plantadas na cidade e, assim, melhorar o conforto térmico e colaborar com o meio ambiente, o Projeto 1.000 Árvores conta com o apoio de diversas empresas parceiras e convida a comunidade dos locais atendidos pelo projeto, além de entidades representativas, para participarem.

No lançamento, ocorrido na sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que fica na Circular da Lagoa Maior, um total de 15 árvores foi plantado pelas autoridades presentes com o suporte da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), incluindo espécies nativas como pau-formiga, canafístula, ipês e algumas frutíferas.

Em sua fala, o presidente do Idseams, Eurides Freitas, comentou que o projeto foi pensado pelo instituto, mas que a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) também já estava com o mesmo objetivo. “Com isso, nos unimos no mesmo propósito e vamos nos empenhar ao máximo em plantar, ao longo de 2024, mil ou mais árvores por toda a cidade.”

O promotor de Meio Ambiente, Antônio Carlos de Oliveira, enfatizou que todo projeto que tenha finalidade pública ambiental terá apoio da promotoria, além de salientar que o clima está mudando e é necessário realizar ações para minimizar os efeitos do aquecimento global, que trazem diversas consequências negativas para todos.

Mauro De Grandi, secretário municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, que no ato também representou o prefeito Angelo Guerreiro, destacou que uma árvore colabora no conforto térmico da cidade, podendo reduzir até 4ºC do ambiente. “A secretaria realiza constantemente plantios de árvores e esse projeto vem para acelerar e ampliar ainda mais essa ação que só traz benefícios para todos.”

Mais locais

O plantio seguirá, nesse primeiro momento, na Circular da Lagoa, contemplando principalmente espécies frutíferas.

* Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas