Conscientização sobre queimadas resulta em preservação do meio ambiente

De acordo com o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis), 95% dos incêndios em áreas de florestas nativas ou plantadas é resultado de ação humana. Neste período de seca e maior probabilidade de queimadas, informação e novos hábitos podem preservar o meio ambiente e resultar na maior qualidade do ar no planeta.

O fogo, a fumaça e a fuligem trazem sérios danos ao meio ambiente, além de provocar doenças respiratórias severas como bronquite, asma, pneumonia. Por muito tempo, colocar fogo em lixos e também fazer queima em pastagens ou áreas de plantio, foi solução de manejo utilizada indiscriminadamente e resultou em perda irreversível para a natureza. Em ambos os casos, é preciso estudo e autorização, do contrário a pessoa responde por crime, podendo ser multada e até mesmo presa por um período de dois a quatro anos.

Esse são exemplos que podem mudar com educação e também treinamentos. O combate ao fogo deve ser feito por brigadistas e pelo Corpo de Bombeiros, mas a prevenção pode ser feita por todos.

Atitudes simples que ajudam a evitar incêndios:

* Não jogar bitucas de cigarro;

* Deixar fósforos e isqueiros longe do alcance de crianças;

* Não descartar latas de alumínio e vidros em áreas onde eles possam gerar fagulhas por conta dos raios solares;

*Recolher lixo em caso de fazer trilhas, pescarias ou acampamentos;

União para conscientização

Continue Lendo...

Com uma extensa área florestal, o Estado de Mato Grosso do Sul, possui um papel estratégico para o mundo, como um dos principais produtores de celulose, cenário em que o cuidado com as florestas plantadas é essencial para a geração de emprego e a produção industrial de larga escala. Pensando nisso, empresas como a Eldorado Brasil Celulose, com mais de 290 mil hectares de florestas plantadas no estado e associada à Reflore MS, possui uma forte estrutura de combate a incêndios florestais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A companhia, inclusive, possui canais abertos para denúncias de focos de incêndios em florestas, o número gratuito 0800 727 9906. No caso da Reflore MS, a associação atua constantemente com um trabalho de sensibilização e prevenção através de campanhas de combate à incêndios. Para 2023, a Campanha “Fogo Zero – o melhor combate é a prevenção” aborda a importância de conscientizar toda a sociedade, desde as comunidades rurais quanto a população urbana.

Por meio de treinamentos, blitz com materiais educativos, palestras e divulgação nas mídias, a ação reforça as causas mais comuns dos incêndios florestais, e principalmente, orienta sobre quais as atitudes indispensáveis para prevenção do fogo. A união com empresas do setor florestal, produtores rurais e agentes públicos, fortalece o alerta e o principal objetivo, a preservação do meio ambiente.