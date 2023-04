Conseg passa a registrar boletins de ocorrências em Três Lagoas

As delegacias de Polícia Civil não são mais locais exclusivos para o registro de um boletim de ocorrência, em Três Lagoas. A partir de agora, o morador que precisar fazer o registro de determinada situação, poderá ir à sede do Conseg (Conselho Interativo de Segurança do Estado de Mato Grosso do Sul). Segundo o presidente do Conselho, Eurides de Freitas, a ideia é ajudar as forças de segurança pública e as pessoas, que muitas vezes encontram dificuldades para registar o boletim de ocorrência.

O trabalho do Conselho, conforme Eurides, vai ajudar a desafogar as delegacias. Muitas pessoas acabam desistindo de registar a ocorrência devido a demora no atendimento e, pela internet, através do site da polícia, nem todos têm facilidade.

Confira a reportagem abaixo: