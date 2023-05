Conselho do Idoso promove blitz voltada para a campanha "Imposto Solidário" no sábado

O Conselho Municipal do Direito dos Idosos (CMDI) de Três Lagoas promove neste sábado (13), em diversos pontos da cidade, uma blitz solidária voltada para a campanha “Imposto Solidário”. Até o dia 31 de maio todos contribuintes podem auxiliar o fundo municipal que dá apoio à comunidade da terceira idade de Três Lagoas, doando parte do seu Imposto de Renda (IR).

Os voluntários vão percorrer locais de grande circulação de público em Três Lagoas, como Feira Central Turística, Shopping Três Lagoas, condomínios fechados, entre outros pontos, para conscientizar a população do gesto simples, que é a doação do I.R e que pode transformar vidas.

Participam da ação, mais de 40 voluntários, que têm como objetivo sensibilizar e informar a população referente à importância da doação de parte do imposto de renda a pagar do munícipe, que pode ser revertido para a política do idoso.

De acordo com o presidente do CMDI de Três Lagoas, Marcio Oliveira, o direcionamento do imposto é fácil e sem custos, “pessoas físicas podem doar até 6% dos seus impostos devidos, sendo até 3% para cada fundo municipal. Quem doa além de ajudar, vê esse dinheiro permanecer na cidade, além de poder acompanhar como ele será investido, pois, prestamos conta de todos os repasses recebidos, explicou o presidente.

Três Lagoas está apta a destinar doação do I.R a dois fundos municipais: o do idoso, o CMDI e também o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Ajude e participe, ainda dá tempo.

Para mais informações ou dúvidas a respeito de como realizar o repasse do imposto de renda, entre em contato pelo telefone (67) 99306 – 6515.