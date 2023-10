Construção de pontes de concreto avança em Três Lagoas

Estão avançando a construção de duas pontes de concreto, em Três Lagoas, sendo uma sobre o Córrego Pombinho e, outra, sobre o Ribeirão Campo Triste. Com R$ 3,1 milhões, as novas travessias são construídas em estradas consideradas estratégicas para a mobilidade da área rural do município e também para o escoamento da produção.

As construções são executadas pela Agência Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), autarquia de obras públicas vinculada à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog).

Segundo o engenheiro da Agesul que fiscaliza as obras, Adriano Barreto, ambas as construções já passaram pela fase de fundação e estão na etapa de mesoestrutura, que é a instalação de pilares, travessas e encontros. “A previsão é que as obras sejam entregues no mês de dezembro se as condições climáticas permanecerem favoráveis”, destaca.

Com 20 metros de comprimento, a ponte em construção sobre o Córrego Pombinho está em uma estrada que funciona como rota de acesso ao Parque Natural Municipal do Pombo, uma área de conservação permanente e de estudo biológico utilizada por pesquisadores e técnicos de meio ambiente de Três Lagoas.

Já a ponte sobre o Ribeirão Triste, com 25 metros de comprimento, fica na Estrada Katayama, que é um “eixo de ligação entre as rodovias BR-262 e MS-320, que recebe pavimentação em seus 32 quilômetros e é emblemática para a integração e crescimento da Costa Leste”, pontua Adriano.