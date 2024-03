A Prefeitura de Três Lagoas, está avançando na execução do novo Shopping Popular, localizado ao lado da Feira Central. O projeto abrange duas etapas, que estão acontecendo simultaneamente.

Com um investimento total superior a R$ 15 milhões, a obra ocupará uma área total de quase 5.000m². O empreendimento incluirá uma variedade de boxes comerciais, áreas de circulação e calçadas, destinadas a atender às necessidades comerciais locais.

Continue Lendo...

Os recursos são da Agesul, Caixa Econômica Federal e recursos próprios do município. O Shopping Popular de Três Lagoas será realocado para uma nova e moderna estrutura, proporcionando um ambiente amplo e arejado, incluindo estacionamento e toda a infraestrutura necessária para acomodar mais de 100 boxes.

A construção do Shopping Popular compreende boxes comerciais, boxes de alimentação, áreas de circulação e calçadas, abrangendo uma área de 4.801,13m². Os recursos para a primeira etapa são provenientes da Agesul, totalizando R$10.083.360,64, enquanto os da segunda etapa vêm da Caixa Econômica, no valor de R$5.264.846,74, e da contribuição própria do município de R$255.846,03.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas