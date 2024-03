Construção do Parque Linear será autorizada dia 15 de março

Na próxima sexta-feira (15), o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), vai autorizar um pacote de obras no valor de R$ 100 milhões. A ordem de serviço será autorizada, às 19h, na feira central, com a presença do governador Eduardo Riedel. Entre as obras está a construção do Parque Linear.

O parque será implantado no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras até a baixada do bairro Colinos, trecho da área de servidão por onde passavam os trilhos da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil (NOB), localizado ao longo da avenida Rosário Congro.

O projeto consiste na construção de pista de caminhada, de skate, ciclovia, áreas de esporte, quadras de areia, de vôlei, academias, playground, bancos, entre outros. A ideia é urbanizar esse espaço e ao mesmo tempo oferecer mais opções de lazer a população, desafogando, inclusive, a circular da Lagoa Maior.

O Parque Linear será executado pela empresa Poligonal Engenharia e Construções, vencedora da licitação, no valor de R$ 6,8 milhões. O prazo de conclusão da obra é de 12 meses.

