Consulta pública com profissionais do audiovisual, teatro e circo vai debater Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), juntamente com o Conselho Municipal de Cultura, promovem nesta sexta-feira (05) às 17h, consulta pública com os representantes municipais dos setores de audiovisual, teatro e circo na cidade para debater a respeito do repasse da Lei Paulo Gustavo.

O Município quer ouvir as demandas dos profissionais que atuam com atividades culturais em Três Lagoas no intuito de alinhar os instrumentos mais adequados de utilização dos recursos da nova legislação.

A Lei Paulo Gustavo, foi criada em maio de 2021, para homenagear o humorista que morreu vítima da covid-19. Ela autoriza o repasse de cerca de R$ 3,86 bilhões de recursos federais a estados e municípios para o fomento de atividades culturais. O objetivo é atenuar os prejuízos acumulados por esse setor ao longo da pandemia.

A Diretoria de Cultura informa que irá ouvir todos os profissionais da área, na próxima semana a consulta pública será com outro setor da cultura. A reunião será realizada na Diretoria de Cultura, localizada na avenida Rosário Congro, 560 – Centro