Consulta pública da concessão do transporte coletivo de Três Lagoas finaliza nesta sexta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), lembra que esta sexta-feira (16), é o último dia que o formulário online da Consulta Pública referente à concessão dos serviços do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros (STPCP) do município estará aberto para respostas. A iniciativa visa colher sugestões e contribuições da comunidade para a elaboração do edital destinado à nova licitação da concessão.

O morador pode colaborar com a consulta através da página. Importante destacar que foram proporcionados mais de 30 dias para que os cidadãos pudessem expressar suas opiniões e oferecer sugestões relacionadas ao serviço de transporte público coletivo na cidade.

A Seintra, responsável pela iniciativa, utilizará as contribuições recebidas para aprimorar os padrões de qualidade e eficiência dos serviços oferecidos aos usuários do STPCP municipal.

O atual sistema de transporte público coletivo é de responsabilidade da municipalidade, e a intenção é delegar esses serviços a terceiros mediante concessão, conforme previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei Municipal nº 2.176, de 07 de agosto de 2007.

Três Lagoas busca a transição de um sistema operado por meio de autorização para um sistema definitivo, assegurando a continuidade e melhoria na prestação do serviço público de transporte de passageiros.

Para obter mais informações sobre o projeto de concessão e outros documentos relevantes, a população pode acessar os materiais detalhados sobre a concessão no site oficial da prefeitura.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas