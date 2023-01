Consumidora tem cartão de crédito furtado e prejuízo de R$ 548 em compras

Uma consumidora, em Três Lagoas, procurou a delegacia da Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência por furto do cartão de crédito. Ela informou que perdeu o cartão e descobriu, minutos depois, compras que estavam sendo realizadas em lojas da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em um estabelecimento comercial e depois que deixou o local deu falta do cartão de crédito. No entanto, ela teria se esquecido de solicitar o bloqueio imediato na Central de Atendimento ou na agência bancária.

Em poucos minutos, segundo a mulher, o cartão foi utilizado diversas vezes em lojas, já que possuía a opção por pagamento de aproximação. Foram executadas compras em valores de R$ 94 e R$ 104 em uma loja de confecção, onde a vendedora confirmou ser o local da transação.

Também foram constatados gastos de R$ 180, R$ 80, R$ 40 e mais R$ 50 em outros estabelecimentos comerciais.