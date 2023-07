Consumo de açúcar aumenta e resulta em doenças crônicas

Especialistas do setor da saúde buscam diversas alternativas e até atrativos para diminuir o consumo desenfreado do açúcar. A população tem consumido cada vez mais alimentos “ricos” nesse tipo de ingrediente que, por outro lado, têm provocado várias doenças crônicas, como obesidade e diabetes, ambas relacionadas ao alto teor de açúcar. O consumo também provoca o aumento de peso e sobrepeso, além de problemas cardiovasculares e até câncer. Em Três Lagoas, de cada dez pessoas que buscam um nutricionista, seis estão com problema de aumento de peso e consequentemente enfrentando dificuldades com a saúde.

A nutricionista Crislaine Bucalon destaca que, além de comidas, frutas, doces, as bebidas também são vilãs, quando o assunto é açúcar. “O excesso de açúcar está escondido em bebidas, chás, sucos. Temos que ter cuidado com essas doses ao longo do dia. Isso vale para um cafezinho, por exemplo. O café é amargo, a sua textura, mas as pessoas gostam de colocar o açúcar. E não é necessário. É aí que muita gente não entende o motivo de dor de cabeça, ou não consegue emagrecer”, observou a nutricionista.

Só uma latinha de refrigerante contém em média de sete colheres de chá de açúcar e é mais que a quantidade ideal recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo o órgão, no máximo 10% das calorias diárias devem ser provenientes do consumo de açúcar. Considerando uma dieta de 2.000 calorias, esse percentual equivale a 50 gramas de açúcar por dia (cerca de dez colheres de chá).

“Quando consumimos um alimento que favorece a saúde teremos mais disposição quando não consumimos ou fazemos em excesso resulta em inflamações, cansaço e estresse. A nossa rotina diária já provoca tudo isso e quando se soma com a má alimentação associada ao excesso de refrigerante ou de açúcar vai causar danos a saúde com certeza”, afirmou a especialista.

PESQUISA

Uma nova pesquisa do Ministério da Saúde apontou que, cada brasileiro consome cerca de 30 kg de açúcar por ano. Fazendo as contas, isso quer dizer aproximadamente 18 colheres de chá de açúcar por dia. No entanto, a recomendação é consumir no máximo 18,2 kg de açúcar por cada pessoa durante um ano.

A obesidade infantil é um ponto que deve ser acompanhado de perto e, o consumo do açúcar certamente tem ligação com essa condição. Um levantamento do Ministério da Saúde concluiu que mais de 340 mil crianças entre 5 e 10 anos são atendidas pelo SUS devido à obesidade. Em suma, cerca de 36% do açúcar consumido encontra-se em alimentos industrializados tais como refrigerantes e achocolatados.

No entanto, a redução do consumo de açúcar no Brasil não é tão simples quanto parece. Como nem sempre percebemos a quantidade de açúcar nos alimentos processados e ultraprocessados, devemos ficar atentos aos rótulos. O açúcar pode ser encontrado na lista de ingredientes com os seguintes nomes: açúcar, açúcar invertido, açúcar turbinado, dextrose, dextrina, frutose.