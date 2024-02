Contribuintes podem direcionar o imposto de renda para entidades de Três Lagoas

Com a proximidade do início da temporada de entrega das declarações de Imposto de Renda, a Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), destaca a importância de direcionar parte do imposto devido para entidades que trabalham em prol do bem-estar e desenvolvimento das crianças e adolescentes da nossa cidade.

Ao realizar a declaração do Imposto de Renda, os contribuintes têm a oportunidade de escolher para onde parte do valor devido será destinado, podendo direcioná-lo para o Fundo da Criança e do Adolescente. Essa ação representa um gesto de solidariedade e comprometimento com o futuro de nossa comunidade, pois os recursos arrecadados são investidos em programas e projetos voltados para a promoção da educação, saúde, cultura, esporte e lazer das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Desconta do meu imposto?

É importante ressaltar que a doação do valor do Imposto de Renda não implica em nenhum desconto para o contribuinte. Trata-se de destinar 3% do valor a pagar ou a restituir para o Fundo da Criança e do Adolescente, sendo esse montante deduzido diretamente do valor devido pelo governo, sem impacto para o declarante.

Fazer a diferença

O CMDCA de Três Lagoas, como órgão responsável por gerir os recursos destinados ao Fundo da Criança e do Adolescente, faz um apelo à população para que considere realizar essa doação. Cada contribuição, por menor que seja, faz a diferença na vida de inúmeras crianças e adolescentes que dependem desses recursos para terem acesso a oportunidades que contribuam para seu desenvolvimento integral.

A partir do dia 15 de março, inicia-se o período de entrega das declarações de Imposto de Renda, e é nesse momento que cada cidadão tem a chance de fazer a sua parte e contribuir para construir um futuro mais justo e promissor para as próximas gerações. Ao optar por destinar parte do imposto devido para o Fundo da Criança e do Adolescente, você está investindo no potencial de nossas crianças e adolescentes, fortalecendo a construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas