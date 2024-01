Contribuintes têm até dia 11 de março para pagamento à vista do IPTU com 20% desconto

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Tributação, comunica a toda a população que o pagamento à vista com 20% de desconto ou da 1ª parcela do IPTU 2024 vence no dia 11 de março.

Os carnês já foram enviados e os Correios começam a entregar a partir de 22 de janeiro, sendo que aqueles que não receberem os boletos podem retirar na sede da tributação ou emitir a guia online.

Continue Lendo...

Caso opte por retirar a guia na Tributação, é importante enfatizar que o setor só entregará ao proprietário do imóvel e que a retirada do carnê por terceiros só será aceita mediante apresentação de procuração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Retirar online

Para ter acesso ao documento online, basta acessar a página da Prefeitura e clicar no menu em “Tributos > IPTU > Imobiliário” digitar o número de CPF ou CNPJ e BIC nos campos disponíveis, e imprimir os boletos.

Totem de pagamento

O novo totem, instalado estrategicamente no saguão do Paço Municipal, oferece uma alternativa conveniente e acessível para aqueles que desejam efetuar pagamentos à vista ou optar pelo parcelamento utilizando cartões de crédito e débito. Vale ressaltar que o Totem aceitará todas as bandeiras, proporcionando aos munícipes uma gama de opções para efetuarem suas transações de forma rápida e segura.

Serviço

Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Sefirc pelos canais (67) 992140322 (somente mensagem via WhatsApp) ou pelo e-mail: tributacao@treslagoas.ms.gov.br.

O Setor de Tributação fica localizado à avenida Rosário Congro com a avenida Antônio Trajano dos Santos, no Centro da cidade.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas