Conveniência é arrombada e suspeito furta picanha, salame e dinheiro

Uma conveniência foi arrombada por um criminoso na manhã desta terça-feira (20), na avenida Filinto Miller, no bairro Lapa, em Três Lagoas. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

De acordo com boletim de ocorrência, o suspeito teria quebrado a porta de vidro do local e depois o cadeado. Após ter acesso ao interior da conveniência, ele teria ido ao freezer de frios, onde furtou várias peças de picanhas e salames.

O suspeito subtraiu também dinheiro do caixa da conveniência. A Rádio Patrulha da Polícia Militar foi ao local, mas o suspeito não foi localizado. A vítima foi orientada pela polícia a registrar boletim de ocorrência na Depac.

De acordo com a polícia, imagens de circuito interno de segurança serão determinantes para auxiliar na identificação do suspeito. A investigação do caso será conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.

No momento que a Rádio Patrulha da Polícia Militar atendia essa ocorrência, a equipe de área Sul da Polícia Militar atendeu um segundo arrombamento, no bairro Santa Rita, onde um deposito de gás teve valores subtraídos.