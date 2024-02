Convênio prevê investimentos de R$ 11 milhões às pequenas empresas no estado

O governador Eduardo Riedel assinou, na terça-feira (30), em Campo Grande, um convênio no valor R$ 11 milhões com o Sebrae de Mato Grosso do Sul. Com o lema “fomentar e dar boas condições ao pequeno empreendedor” a iniciativa busca propor capacitação, inovação, tecnologia, desburocratização e ações sustentáveis às pequenas empresas, no estado.

“A gente ver como os empresários lidam na dificuldade do dia a dia. Algumas medidas, como por exemplo, isentar completamente o retorno do lixo eletrônico, que é uma coisa, que muitas vezes, só cria problema, mas que começou a ser desburocratizado”, destacou o governador Riedel.

Os investimentos não serão apenas de capacitação, mas de relacionamento com os municípios e formação de dados para as micro e pequenas empresas. O secretário estadual de desenvolvimento econômico, Jaime Verruck, pontuou que o objetivo do convênio é desenvolver as pequenas empresas junto ao Sebrae.

“O foco é entender que 92% das empresas em Mato Grosso do Sul são micro e pequenas empresas. O estado vai traçar estratégias em missões empresariais, capacitações, instituição de lei de liberdade econômica, políticas de licenciamento ambiental e desburocratização”, ressaltou Jaime Verruck.

Para o diretor superintendente do Senai, Claúdio Mendonça, a intenção é levar para o empreendedor possibilidades de aumentar suas vendas. “A gente quer entrar na linha de buscar novos mercados, nacionais e internacionais. Como Mato Grosso do Sul tem o menor imposto de ICMS e grandes investimentos, é o momento de o empreendedor investir e buscar novas oportunidades de negócios, no estado e em todo o Brasil”, explicou.

