Conversão mal sucedida na BR-262 resulta em uma morte e um gravemente ferido

Tatiane Martins Lima, 28 anos, técnica de segurança do trabalho de uma incorporadora de Três Lagoas, perdeu a vida após ser vítima de um acidente grave nesta quinta-feira(14), na rodovia BR-262, na cidade de Ribas do Rio Pardo.



A vítima era passageira de um veículo VW Gol, que era conduzido por um colega de trabalho, de 66 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Civil, o motorista do carro teria tentado realizar uma conversão na pista, sem se atentar ao retrovisor.

Continue Lendo...



Durante essa tentativa de conversão sobre a pista, o carro teria atravessado na frente de uma carreta e o motorista, não teria conseguido parar o veículo que pesava aproximadamente 70 mil kg, de peso bruto total combinado de carga mais veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a forte colisão a passageira do carro Tatiane não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já o motorista do carro chegou a ser socorrido com vida, levado ao Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo em estado gravíssimo e aguardava vaga 0, para ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, distante pouco mais de 80km do local.



A Polícia Rodoviária Federal esteve no local acompanhando o restante do corpo da vítima que morava em Ribas do Rio Pardo e do motorista, que foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Tatiane Martins Lima, tinha 28 anos e teria deixado uma filha de 6 anos. A Polícia Civil investiga o caso.