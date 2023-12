Conversão mal sucedida na BR-262 resulta em uma morte e uma pessoa gravemente ferida

Nesta quinta-feira (14), Tatiane Martins Lima, de 28 anos, técnica de segurança do trabalho em uma incorporadora de Três Lagoas, perdeu a vida em um acidente na rodovia BR-262, na cidade de Ribas do Rio Pardo.

O acidente ocorreu enquanto Tatiane era passageira de um veículo, conduzido por um colega de trabalho, um homem, de 66 anos. Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o motorista tentou realizar uma conversão na pista sem se atentar ao retrovisor.

Durante a manobra, o carro cruzou a frente de uma carreta, cujo motorista, impossibilitado de parar o veículo de grande porte pesando cerca de 70 mil kg, acabou colidindo com o carro.

Com a forte colisão, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do veículo foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo. Sua transferência para a Santa Casa de Campo Grande, situada a pouco mais de 80 km de distância, estava pendente, aguardando vaga.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para acompanhar a remoção dos corpos. Tatiane era residente de Ribas do Rio Pardo e deixou uma filha de 6 anos. A Polícia Civil está conduzindo uma investigação para esclarecer os detalhes e circunstâncias do acidente.