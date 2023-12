Banda Musical da UFMS apresenta concerto natalino neste sábado

A Banda Musical da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, vai apresentar um concerto de músicas natalinas neste sábado (16), às 19h, no Anfiteatro Dercir Pedro de Oliveira, localizado no Campus II, na Avenida Ranulpho Marques Leal, número 3.484. A entrada é gratuita.

A apresentação terá cerca de 1 hora de duração, com repertório de músicas natalinas festivas, mescladas entre melodias instrumentais e cantos entoados à voz. O cenário do concerto será todo à luz de velas.

Confira a reportagem sobre o evento: