Cooperativa instala 'muro consciente' com lixeiras

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado no dia 5 de junho. Ao longo do mês de junho várias ações e palestras com o tema ambiental são realizadas em todo o mundo. Em Três Lagoas, houve plantio de árvores e a inauguração de um muro consciente.

O muro consciente com lixeiras instaladas para a destinação correta de cada tipo de material reciclável, é um projeto desenvolvido pela Cooperativa Arara Azul, em parceria com a Suzano e a Missão Salesiana.

É através da lixeira desse muro consciente, localizado na avenida Antônio Trajano, atras da Igreja Matriz, que as pessoas podem fazer o descarte correto dos materiais recicláveis.

Veja reportagem completa sobre o assunto: