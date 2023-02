Coordenadora de Educação fala sobre transporte para alunos da Fernando Corrêa

A coordenadora de Educação Marizeth Bazé comentou na manhã desta sexta-feira (24) sobre como os alunos da escola estadual Fernando Correia serão transportados até a faculdade Aems para assistirem aulas no começo do ano letivo. A unidade está sendo reformada e, por conta das chuvas, as obras ainda não ficaram prontas, por isso os alunos tiveram que ser remanejados para outro local.

Muitos pais têm reclamado da distância que terão que percorrer para levarem os seus filhos até a Aems, que fica na avenida Ponta Porã, no bairro Jardim Alvorada. Marizeth explicou por que não havia um local mais próximo do entro que pudesse acomodar os estudantes. “A escola tem 18 salas de aula e 1.600 alunos. Na cidade o único lugar que poderia abriga-los é a faculdade”.

Confira a entrevista completa: