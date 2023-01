Nesta terça-feira (03), no Programa RCN Notícias, exibido no TVC HD Canal 13.1, a jornalista Ana Cristina entrevistou a Coordenadora de Educação, Marizeth Bazé, que explicou como será a volta as aulas na Rede Estadual de Ensino.

A coordenadora esclareceu com funciona o cadastro de matrícula e rematrícula, e também o prazo para que os pais e responsáveis façam a inscrição dos filhos e não percam a vaga.

Confira a entrevista: