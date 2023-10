Coordenadora de educação no trânsito orienta sobre uso de bicicletas elétricas

Em menos de 24 horas aconteceu dois acidentes que resultaram na morte de duas ciclistas, em Três Lagoas. Entre janeiro e agosto de 2023 já foram registradas 10 mortes de ciclistas no trânsito da cidade. Essas ocorrências têm preocupado e levantado questionamentos sobre o aumento desses acidentes envolvendo bicicletas elétricas e veículos de grande porte.

Na manhã desta quarta-feira (4), o Programa RCN Notícias recebeu a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano e o agente municipal de trânsito de Três Lagoas, Wosch, para apresentar dados e falar sobre os sinistros que têm ocorrido em Três Lagoas.

A coordenadora Carol comentou sobre a nova legislação e regulamento para uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e outros veículos individuais autopropelidos – com aceleração sem necessidade de pedalar e também sobre a imprudências dos ciclistas e condutores. “Alguns tipos de bicicletas precisam do uso de habilitação. É preciso que as pessoas estejam cientes das leis para transitarem nas vias com segurança”, explicou.

