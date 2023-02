Coordenadora de RH da Eldorado Brasil fala sobre oportunidades de emprego

Mato Grosso do Sul encerrou 2022 com a criação de 40.307 vagas, segundo o levantamento do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego (Caged). A Eldorado Brasil Celulose contratou mais de mil pessoas ao longo do ano anterior e é uma das principais empregadoras de Mato Grosso do Sul. Com fábrica em Três Lagoas, a unidade está com 160 vagas abertas, com destaque para contratações de motoristas (carreteiros e tritrem) e ajudantes florestais, todos em Mato Grosso do Sul.

A coordenadora de RH, Gleice Melero, que atua no “Time de Atração e Seleção”, participou do programa RCN Notícias, desta quinta-feira (2), e falou sobre as oportunidades no mercado de trabalho na região.

Confira a reportagem abaixo: