Coronel da PM é nomeado secretário-geral de Três Lagoas

O prefeito Angelo Guerreiro anunciou a nomeação do novo Secretário-Geral do município, Gil Alexandre da Rocha, por meio da publicação do Decreto Nº. 781, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), nessa segunda-feira (4).

Nascido em Campo Grande, o coronel da Polícia Militar, possui ampla experiência em diversas unidades e funções, incluindo comando do 2º BPM. Sua formação inclui bacharelado em Segurança Pública, pós-graduações em Gestão e Segurança Pública, além de cursos em Direito e Inteligência. Atualmente, ele está concluindo o curso de Zootecnia. O novo secretário-geral assume suas novas responsabilidades a partir desta segunda-feira.

Continue Lendo...

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas