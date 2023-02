Corpo de Bombeiros alerta para riscos de afogamento nesta época do ano

As temperaturas altas, o período de férias e com a proximidade do feriado prolongado do carnaval, reacende a preocupação com os riscos de afogamento, por causa da quantidade de rios e ranchos que tornam-se opções de lazer para os moradores de Três Lagoas e da região.

Segundo o tenente Reinaldo Cândido, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, muitos acidentes na água são causados por imprudência, descuido e por ingestão de bebidas alcoólicas.

Ele recomenda que as crianças não deixar as crianças sozinhas em hipótese alguma, não pilotar embarcações e nem entrar em rios se tiver ingerido bebida alcoólica. Se estiver dentro de barcos ou lanchas é preciso sempre usar colete salva vidas.

Outra recomendação é nadar somente em locais conhecido e que tenham a presença de um guarda vidas. “Saber nadar é diferente de conseguir socorrer alguém em situação de afogamento. Para ajudar é preciso oferecer algum material flutuante para quem estiver se afogando e pedir ajuda o mais rápido possível”.



