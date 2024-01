Corpo de Bombeiros de Três Lagoas tem novo comandante

O 5º Grupamento de Bombeiros Militar de Três Lagoas realizou a troca de comando, na última sexta-feira (19). A cerimônia aconteceu no quartel da instituição e reuniu autoridades, familiares e membros da corporação.

O campo-grandense Tenente Coronel, Rafael Andrade, assumiu o posto, ocupado por três anos pelo Tenente Coronel, Fábio Merá de Assis. Nos últimos anos, o comandante Rafael atuou na Defesa Civil de Mato Grosso do Sul.

A gestão do 5º Grupamento Militar do Corpo de Bombeiro abrange a região de Três lagoas e Brasilândia. Durante a cerimônia houve também a apresentação da foto do Coronel Fábio Assis, que integrará a galeria dos ex-comandantes.

Confira na reportagem abaixo: