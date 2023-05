Corpo de Bombeiros recebe 3 veículos de combate às queimadas

O 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros recebeu três novos veículos, em Três Lagoas. Os novos caminhões que integram a frota são modernos e serão empregados no combate às queimadas e salvamento de pessoas. O número de incêndios florestais e no perímetro urbano está aumentando e os veículos vão auxiliar no controle dos focos.

Um dos veículos é o auto bomba salvamento, esse tipo de caminhão pode ser usado para combater incêndios e transporta dois mil litros de água, mas a sua especialidade é no atendimento de pessoas.

Outro caminhão é o auto tanque, que vai atuar nas queimadas e também como apoio às outras unidades da frota. O terceiro veículo é o auto bomba tanque florestal, preparado para avançar áreas incendiadas e de difícil acesso.

De acordo com o tenente coronel e comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Fábio de Assis, os veículos são destinados para cada tipo de ocorrência, mas podem trabalhar em conjunto, melhorando o serviço dos militares na região.