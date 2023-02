Corpo de Bombeiros registra 15 ataques de abelhas em Três Lagoas

OCorpo de Bombeiros de Três Lagoas registrou 15 ataques de abelhas em diferentes bairros da cidade em janeiro e fevereiro deste ano. Um dos casos teve como vítima um idoso de 70 anos que precisou ser hospitalizado. Somente na quinta-feira (9) foram contabilizados outros quatro ataques: dois no centro da cidade, um no bairro Quinta da Lagoa e outro no Santos Dumont. Em todos eles os Bombeiros fizeram também o extermínio dos insetos.

Em um dos ataques ocorridos na quinta-feira (9) as aulas de uma escola particular foram que parcialmente suspensas. O enxame estava em uma árvore dentro da escola e por isso os alunos cujas salas ficavam próximas, tiveram que ser dispensados até que a situação fosse controlada.

O caso mais grave aconteceu na última terça-feira (7) no bairro Santa Luzia quando um idoso foi atacado por mais de 500 abelhas enquanto fazia a limpeza do terreno. José Severino da Silva teve de ser hospitalizado e, até o fechamento desta edição, ele ainda não tinha recebido alta. Seu quadro é considerado estável.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em todos os focos de ataque os insetos foram exterminados utilizando um botijão de gás como lança-chamas. Uma das colmeias tinha 10 metros de altura e quase um metro e meio de extensão.

As abelhas que atacaram o idoso são do tipo ‘europa’ e são consideradas comuns em áreas urbanas da cidade, entretanto, quando elas se sentem ameaçadas, podem se tornar bastante agressivas.

Os ataques são mais corriqueiros durante a primavera e o verão, poisos insetos costumam ficar mais agitados por causa do calor. Ainda conforme os Bombeiros, a preocupação com as picadas não é à toa; dependendo da quantidade de picadas, a pessoa pode morrer, principalmente se ela tiver alergia.

A primeira recomendação é manter distância do enxame ou do local onde a colmeia está instalada. O Corpo de Bombeiros precisa ser acionado para que os insetos sejam retirados. Em algumas situações são chamados apicultores para que desloquem as abelhas até um local apropriado na natureza.

Se mesmo assim o ataque acontecer, os Bombeiros dizer que a recomendação é a mesma: corra e fuja do local o mais rápido possível. Não se agache. Abelhas são sensíveis e podem ainda ficar agressivas com barulhos altos e odores fortes.

Jogar inseticida, tentar atear fogo, jogar pedra ou qualquer outro objeto nas colmeias também não é recomendado por que isso pode agravar a situação. É preciso ainda retirar animais de estimação das áreas de risco por que eles também podem ser atacados.

Se a pessoa receber muitas picadas ou ainda tiver alergia é preciso procurar atendimento médico.