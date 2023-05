Corpo de Bombeiros registra 95 acidentes de trânsito no primeiro quadrimestre

O Corpo de Bombeiros Militar de Paranaíba realizou um levantamento dos acidentes de trânsito atendidos pela corporação nos quatro primeiros meses deste ano. O registro totaliza um total de 95 acidentes, separados por tipos de ocorrências; sendo dois com meio de transporte, 39 colisões, oito atropelamentos, dois capotamentos, quatro choques e oito quedas de moto e nove quedas de bicicleta.

Os acidentes com meio de transporte costumam ocorrer em rodovias e nas estradas vicinais, envolvendo carretas, ônibus e caminhões. Já as colisões ocorrem tanto na parte dianteira, quanto traseira dos veículos, conforme explicação do tenente Ricado Salles.

Os atropelamentos, por sua vez, foram responsáveis por oito dos acidentes atendidos pelos militares “Enquanto isso, os capotamentos ocorrem quando os condutores não reduzem a velocidade em curvas ou rotatórias. Os choques, por sua vez, são aqueles em que o veículo colide com postes, caçambas, muros, entre outros obstáculos”, disse.

O Corpo de Bombeiros pede que os motoristas reflitam sobre esses números e pensem em maneiras de tornar o trânsito mais seguro e tranquilo. “É preciso que cada um faça a sua parte para evitar acidentes nas estradas e vias urbanas”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Detran anunciou que por meio de convênio no valor aproximado de R$ 1,2 milhão, a cidade receberá melhorias na infraestrutura de trânsito. “Temos um compromisso com convênio de sinalização grande aqui. Esta licitação de sinalização já está em andamento e, em breve, nós implantaremos aqui em Paranaíba. Sinalização com produtos de qualidade, uma tinta boa que não fica desgastando a qualquer momento, placas totalmente refletivas com uma exigência de qualidade”, disse Rudel Trindade ao fazer o anúncio do investimento.

O levantamento é parte dos números de ocorrências atendidos no município, visto que o Corpo de Bombeiros atende apenas ocorrências com vítimas”. Por isso, é necessário que todos estejam cientes de suas responsabilidades no trânsito e se esforcem para garantir a segurança de todos”.

Também para melhorar o trânsito do município, a Polícia Militar, em colaboração com o Demutran de Paranaíba, realizou instrução para os futuros agentes de trânsito. O treinamento de fiscalização de trânsito foi realizado com nove funcionários municipais que atuavam como agentes da Área Azul e passarão, após a regularização legal e administrativa, a atuar como agentes municipais de trânsito.

Após instrução teórica de verificação documental de veículos e condutores, os funcionários públicos municipais participaram de uma blitz educativa na região central de Paranaíba, onde puderam colocar em prática as instruções, como ações educativas.